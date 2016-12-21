Başiskele’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları açık tutmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan Karla Mücadele Timi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece-gündüz çalışıyor. 34 iş makinesiyle özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları açık tutmaya çalışan ekipler, bakıma muhtaç hasta ve yaşlıların bulunduğu mahalle yollarının açık kalmasına öncelik veriyor.