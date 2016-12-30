Başiskele’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarına hız verdi.

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, birkaç gündür aralıksız olarak yağan kar yağışı nedeniyle kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, başta ilçenin ana arterlerinde olmak üzere hasta ve yaşlıların bulunduğu cadde ve sokakları açık tutmaya çalışıyor. Trafiğin aksamaması için 24 saat mesai yapan ekipler, 113 personel ve 34 iş makinası ile görev yapıyor. İş makineleriyle çalışan personelin yanı sıra yaya olarak görevlendirilen ekipler de karla mücadele çalışmalarını camiler ve sağlık ocaklarının önlerini karlardan temizleyerek sürdürüyor.