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02 Ocak 2017 10:47

Başiskele’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Başiskele’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

02 Ocak 2017 10:47

Başiskele Belediyesi karla mücadele çalışmalarına hız verdi.
Başiskele’nin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken kar yağışının etkisin azaltmasıyla ekipler mahalle aralarında bulunan yolları da tamamen kardan temizledi. Yılbaşı akşamında nöbet başında olan ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaparken yol kenarlarında oluşan kar yığınlarını temizledi.
Başiskele’nin yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle görev başında olan ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının etkisini yitirdiği yılbaşı akşamı cadde ve sokaklarda yol kenarlarında oluşan kar yığınlarını temizleyen ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması geçekleştirdi.



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