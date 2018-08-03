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03 Ağustos 2018 17:54

Başiskele’de “Kentsel Tasarım Projesi”

Başiskele’de binaların fiziki görünümlerini iyileştirecek “Kentsel Tasarım Projesi” başladı.

Başiskele’de “Kentsel Tasarım Projesi”

03 Ağustos 2018 17:54


Binaların cephelerinin birbirine uyumlu kaplanması, boyanması, klima yerlerinin düzenlenmesine kadar pek çok değişiklikle görüntüleri güzelleşecek. Pilot bölge olarak belirlenen Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 22 yapı üzerinde uygulama başladı. Cephe düzenlemesi ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bina sahipleri ile yapılan görüşmeler sonrasında, Başiskele Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmasında belirlenen renkler estetik ve uyumlu bir şekilde cephelerde uygulanıyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında klimalar da kurumsal desenli metal malzeme ile kaplanıyor.


Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 3 adet 4 katlı yapı, 9 adet 3 katlı ve 10 adet 1 ve 2 katlı yapı bulunuyor. 22 adet yapının 21’inin zemin katında işyeri bulunuyor.




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