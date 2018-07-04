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04 Temmuz 2018 12:13

Başiskele’de Kuran kurslarına yoğun talep

Başiskele Belediyesi tarafından kurulan semt konaklarındaki Kuran kurslarına okulların tatil olması ile yoğun talep geldi.

Başiskele’de Kuran kurslarına yoğun talep

04 Temmuz 2018 12:13


Başiskele’de semt konakları yaz döneminde de eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle yaz dönemini verimli bir şekilde sürdürmek isteyen çocuklar, semt konaklarında açılan yaz dönemi Kuran kurslarına akın etti.


Sepetlipınar Semt Konağı’nda 25 Haziran’da başlanan Kuran kursu eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlk etapta 35 kız öğrenciden oluşturulan sınıfta eğitimlere Başiskele İlçe Müftülüğü’nden görevlendirilen bir hoca eşliğinde başlandı. Kursta Kur’an-ı Kerim eğitimi dışında siyer, hadis dersleri de öğrencilere veriliyor.


Semt konağı yöneticileri, yoğun talebi karşılamak için bir sınıf daha açacaklarını ve müftülükten bir hoca daha talep ettiklerini ifade etti.




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