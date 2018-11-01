Başiskele'de Milli İrade Destanı yaşatılıyor

Hain darbe girişiminde Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için şehit olanların anısı ve yaşananlar Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda yapılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda yaşatılıyor. Öğrenci, genç yaşlı birçok kişinin ziyaret ettiği parkta o gece verilen bağımsızlık mücadelesi tam anlamıyla gözler önüne seriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ellerindeki Türk bayrakları ile darbecilere karşı dik duruş sergileyen kahraman vatandaşların ve şehadet mertebesine ulaşan 15 Temmuz Şehitleri'nin hatıraları gelecek nesillere aktarılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, asker üniformaları içine gizlenmiş hainlerin, vatanını savunan vatandaşların ve kamyonuyla mücadele veren Şerife Bacı'nın temsili figürlerinin bulunduğu parkı Özel Sultan Okulları öğrencileri ziyaret etti. Öğretmenleri ve görevliler eşliğinde parkı gezen öğrenciler anlatılanları dikkatle dinleyerek o gece yaşananları anlamaya çalıştılar. Gün boyunca 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nı öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarda ziyaret ediyor.