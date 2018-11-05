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Başiskele'de miniklere trafik eğitimi

Kocaeli’nde tek olma özelliğini taşıyan Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı ilkokulların yanı sıra anaokulu ve Kur’an Kursu öğrencilerine de hizmet veriyor.

Kocaeli'nde tek olma özelliğini taşıyan Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı ilkokulların yanı sıra anaokulu ve Kur'an Kursu öğrencilerine de hizmet veriyor.


Hayati önem taşıyan trafik kuralları bilincinin oluşturulması adına Başiskele'den Kocaeli'ye ve diğer illere örnek olan Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler sürüyor. Eğitimlerde cadde ve sokaklarda oyun oynarken, araçlarla birlikte kullanılan yollardan, ışıklı ve kontrolüz kavşaklardan veya yaya geçitlerinden geçerken dikkat edilmesi gereken konular çizgi film destekli sunumlarla anlatılıyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret eden Vezirçiftliği Mahallesi Kur'an Kursu 4-6 yaş öğrencileri direksiyon başına geçemeseler de anlatılanları dikkatle dinledi. Oldukça istekli olan öğrencileri görevliler emniyetli bir şekilde akülü bir araca bindirerek parkuru gezdirdi. Çocuk Trafik Eğitim Parkında 11 aylık süre içerisinde 4 bin 297 öğrenciye ücretsiz olarak uygulamalı trafik eğitimi verildi.

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