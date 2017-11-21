Başiskele’de modern Pazar yerleri inşa ediliyor

Kocaeli’nin en modern ve kapsamlı kapalı Pazar yeri olma özelliğini taşıyan pazar yerlerinin ilk iki halkası Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi’nde tamamlandı.

Günün erken saatlerinde yeni yerlerine gelen pazarcı esnafı rahat bir şekilde tezgâhını açıyor, satışlarını yapıyor ve tezgâhlarını yine aynı rahatlıkla topluyor. Kullar Kapalı Pazar Yeri’nin resmi açılışı hafta sonu düzenlenen programla yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programına Başiskele Belediye Başkanı Hüzeyin Ayaz’ın yanı sıra, Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, Başiskele belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “2009 yılından bu zamana bize hizmet etme fırsatı veren Cenab-ı Hak, 2017 yılının son derece bereketli ve güzel geçmesini lütfetti. Her ay hemen hemen iki açılış gerçekleştiriyoruz. Başiskele Belediyesi olarak öz kaynaklarımızı yerinde, halkımız için kullanıyoruz. Bugüne kadar bizi kimseye muhtaç etmeyen, öncü ve örnek güzel çalışmalara imza atmamızı sağlayan Mevla’ya hamt olsun. Bu kapalı Pazar yerlerimizi diğer bölgelerimizde de devam ettireceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla elhamdülillah bölgemize değer kattık” dedi.

Pazar yerlerinin işlevlerinden de bahseden Başkan Ayaz, “Bu Pazar yerlerimiz ve diğer kapalı pazar yerlerimizin haftada bir gün değil haftanın diğer günlerinde de hizmet vermesi için planlamalar yapıyoruz. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza, bizlerden destek ve istişarelerini esirgemeyen meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve en önemlisi bize gönlünü açan bölge halkımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

3 bin metrekarelik kapsamlı pazar yeri

Kullar Yakacık Mahallesi’nde hizmet veren Kullar Kapalı Semt 1 milyon 100 bin TL’ye mal oldu ve 3 bin metrekarede 43 pazarcı esnafına ve bölge halkına Pazar günleri hizmet veriyor. Pazar kompleksinin içinde, bay, bayan mescit, şadırvan, berber, zabıta ofisi, çay ocağı, kapalı sistem güvenlik kamerası, ses sistemi, otomatik yangın sensörleri bulunuyor.