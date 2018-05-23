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23 Mayıs 2018 11:25

Başiskele’de öğretmenlere bisiklet hediye edildi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın girişimleri ile Öğretmenler Günü’nde başlanan öğretmenlere bisiklet dağıtımları devam ediyor.

Başiskele’de öğretmenlere bisiklet hediye edildi

23 Mayıs 2018 11:25


Sezon sonu olması nedeniyle ara verilen dağıtımlara havaların ısınması ile devam edildi. Bu kapsamda Başkan Hüseyin Ayaz, Kullar Ortaokulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Kullar Kartonsan Ortaokulu, Kullar Hacı Mustafa Özsoy İlkokulu, Vali İhsan Dede İlkokulu, Vezirçiftliği Ortaokulu, Gübretaş İlk ve Ortaokulu, Selim Yürekten Mesleki ve Anadolu Lisesi ve Levent Kırca - Oya Başar İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenlerle istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Ayaz, eğitim neferleri öğretmenlerin istek ve önerilerini dinledi. Eksikler konusunda eğitimcilerden bilgi alan Başkan Hüseyin Ayaz, eksiklerin giderilmesi için yetkili birim müdürlerine talimatlar verdi.


Başiskele Belediye Başkanı Ayaz, daha sonra okullarda görev alan her bir öğretmene bisiklet hediye etti. Hediyelerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler, Başkan Hüseyin Ayaz’a eğitime ve eğitimcilere verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ettiler.




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