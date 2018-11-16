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Başiskele'de park ve bahçelere onarım yapılıyor

KOCAELİ (İHA) – Başiskele Belediyesi ekipleri, kentin yeşil dokusunu koruyarak park ve bahçelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında temizlik ve bakım çalışmalarının yanında bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını da sürdürüyor. Vatandaşların çeşitli talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturan ekipler, çocukların eğlendiği, ailelerin dinlendiği parkları elden geçiriyor. Mevcut parklarda çitlerin onarımı yapılırken yeni parkların etrafı da ahşap çitlerle çevriliyor. Oyun gruplarının boya bakımı, kauçuklarının yenilenmesi gibi tüm araç gereçler ekiplerce elden geçiriliyor.


Vatandaşların taleplerini de değerlendiren ekipler, binalara, yollara ve elektrik tellerine kadar uzanan, tehlike oluşturan ağaçların budamasını yapıyor.

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