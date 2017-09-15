Başiskele’de park yapımları devam ediyor

Başiskele Belediyesi ilçe halkının, kullanılabilir yeni yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Oyun grupları, dış mekan spor aletleri, banklar ve spor alanlarının yapımlarının tamamlandığı parklar modern görünümü, fonksiyonel kullanımı ile mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılıyor. Bu parkların en yenisini Mehmetağa Mahallesi Şehitlik Sokak’ta yapan Başiskele Belediyesi diğer bir yeni parkın yapımını da Kılıçarslan Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde tamamladı.

Mehmetağa Mahallesi’nde yapılan park çocuklar kadar ailelerini de sevindirdi. Bu sevinci yaşayan çocuklar başta olmak üzere aileleri ve Mahalle Muhtarı İsmail Özkar da isteklerini yerine getiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür ettiler.