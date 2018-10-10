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Başiskele'de parke yol çalışmaları sürüyor

Başiskele’de vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Başiskele'de vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Halkın uzun yıllar kullanabileceği hizmetleri hayata geçirmeyi hedefleyen Başiskele Belediyesi, asfalt, beton ve parke yol ağıyla cadde ve sokakları yeniliyor, yapılan planlamalar doğrultusunda onarımlar gerçekleştiriyor, açılan yeni yolları parke taşlarıyla kaplıyor.


Başiskele Belediyesi Fen işleri Müdürleri ekipleri son olarak, çalışmalar kapsamında Altınkent Mahallesi Efe Sokak'ta parke yol çalışmalarını sürdürürken, Yeşilyurt Mahallesi Hatip Sokak ve Barbaros Mahallesi Ustalar Sokak'ta parke yolların bozulan kısımlarının tamiratını da gerçekleştirdi.

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