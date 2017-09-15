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15 Eylül 2017 17:56

Başiskele’de parklar çocuklarla güzel

Başiskele Belediyesi çocukların eğlenebileceği, mahalle sakinlerinin ise yeşil alan ve park ihtiyacını karşılayacak modern parklar yapmaya devam ediyor.

Başiskele’de parklar çocuklarla güzel

15 Eylül 2017 17:56


Başiskele Belediyesi ilçe halkının, kullanılabilir yeni yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında oyun grupları, dış mekan, spor aletleri, oturma bankları ve fonksiyonel kullanımı ile mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılıyor. Bu parkların en yenisini Mehmetağa Mahallesi Şehitlik Sokak’ta yapan Başiskele Belediyesi diğer bir yeni parkın yapımını da Kılıçarslan Mahallesi Kılıçarslan Caddesi’nde tamamladı.


Mehmetağa Mahallesi’nde yapılan park çocuklar kadar ailelerini de sevindirdi. Bu sevinci yaşayan çocuklar başta olmak üzere aileleri ve Mahalle Muhtarı İsmail Özkar da isteklerini yerine getiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür ettiler.




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