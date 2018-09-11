Başiskele'de parkların eksikleri gideriliyor

Başiskele Belediyesi tarafından çevreye uyumlu, modern ve güvenli yapılan parklar uzun yıllar ilçe halkına hizmet veriyor. İlçede yaşayan çocukların sağlıklı koşullarda güven içerisinde oynayabileceği, gençlerin spor aktivitelerini yaparken, ailelerin huzur içinde oturup dinlenebileceği park ve yeşil alanlar, belediye ekiplerince sık sık bakımdan geçiriliyor. Bu kapsamda parklarda zarar gören bölümler, ekipler tarafından değiştirilirken, çitlerin ve bankların onarımları ile çevre düzenlemeleri yapılıyor.