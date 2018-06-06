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06 Haziran 2018 13:22

Başiskele’de rahat ulaşım için çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi, yaya ve araç sürücülerinin ulaşımlarını sorunsuz hale getirmek için gerçekleştirdiği beton yol çalışmalarını Barbaros Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Başiskele’de rahat ulaşım için çalışmalar sürüyor

06 Haziran 2018 13:22


Başiskele’de yolların bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, asfalt, beton ve kaldırım yolların bozulan kısımlarının ilçe genelinde onarımları gerçekleştiriliyor. Ayrıca, özellikle İSU’nun 2018 yatırım planı içerisinde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle büyük bozulmaların meydana geldiği cadde ve sokakları da belediye ekipleri tamamen yeniliyor. Bu çalışmalardan birini Barbaros Mahallesi’nde birbirine bağlantılı 9 Sokak’ta gerçekleştiren ekipler yolların tamamını betonla kaplıyor. Firal Sokaktan başlayan çalışmalar Eylül Sokak, Erdoğan, Ebubekir, Esenyurt, Aksu, Divan Yolu, Eryılmaz ve Bolubeyi Sokak’ta devam edecek.




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