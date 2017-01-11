Başiskele’de semt pazarlarının yapımları devam ediyor

Başiskele halkının daha modern ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilecekleri ‘Kapalı Semt Pazarı’ yerlerinin yapımları sürüyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların pazar alışverişlerinde kolaylık sağlanması için Kullar Yakacık mahallesi ve Yeniköy Merkez mahallesinde modern kapalı semt pazar yerlerinin yapımlarına devam ediyor. Kullar Yakacık mahallesi Yakacık caddesi üzerinde 5 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları devam eden kapalı pazar alanının idari binası da şekillenmeye başladı. Çelik konstrüksiyonu ve yan duvarları tamamlanan 64 pazarcı esnafının yer alacağı kapalı semt pazarında çalışmalar devam ediyor.

Temel çalışmalarının ardından çelik konstrüksiyonu çalışmaları devam eden Yeniköy Merkez mahallesi Kültür sokak kapalı pazar alanı ise 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor ve burada da 67 pazarcı esnafı hizmet verecek.