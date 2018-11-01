Başiskele'de sıkı denetim

Başiskele Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri rutin kontrollerinin yanı sıra, market raflarında etiketleri, faturaları ve satış raporlarını inceleyip, fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını da inceliyor. Marketlerde zorunlu hale getirilen yerli üretim logolarının da kullanılıp kullanılmadığını denetleyen ekipler, semt pazarlarında ve okul kantinlerinde de denetimler gerçekleştiriyor.