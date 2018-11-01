Başiskele'de sokak ve yol çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini hedefliyor. Yeni yapılaşmalarla her geçen gün nüfusu artan Başiskele'nin ihtiyaçlarına bağlı olarak yeni yollar açılıyor, açılan yolların üstyapısı tamamlanarak kullanıma sunuluyor. Çalışmalar kapsamında yol genişletme çalışması bir süre önce tamamlanan Atakent Mahallesi Baysal ve Azra Sokağı ekipler asfalta hazırlıyor. Çift şerit olarak bin 500 metre uzunluğu bulunan birbiri ile bağlantılı iki sokak, asfalt altı malzemesinin serilmesinin ardından sıcak asfaltla kaplanacak.

Öte yandan Başiskele halkının memnuniyetini artırmak, yapılan hizmetleri paylaşmak ve talepleri dinlemek için her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz halkın istekleri doğrultusunda hizmetler gerçekleştiriyor. Sahil Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine 2018 yatırım programında yerini alan Erkan Sokak ve Menderes Caddesi'nin Denizci Sokak bağlantısı sıcak asfaltla kaplandı. Hava şartları elverdiğince program dâhilinde asfaltlama çalışmaları devam edecek.