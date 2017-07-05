Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 15:11

Başiskele’de su taşkınlarını önleme çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Başiskele’de aşırı yağışlar nedeniyle mazgallarda oluşan tıkanıkları gidermek için çalışma başlattı.

Başiskele’de su taşkınlarını önleme çalışmaları sürüyor

05 Temmuz 2017 15:11


Başiskele Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Yaz ve kış ayları boyunca belirli periyotlarda yağmur suyu kanal temizliklerine devam eden Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur sularının getirdiği kum ve yapraklar nedeniyle tıkanmış kanalların neden olacağı taşkınların önüne geçmeyi amaçlıyor.


Son günlerde aşırı yağışların meydana geldiği Başiskele’de yağmur sularının özellikle yerleşim alanlarında bulunan ızgara ve mazgallara getirdiği kalıntıları temizlemek için çalışma başlatan ekipler bu yöndeki çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!