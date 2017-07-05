Başiskele’de su taşkınlarını önleme çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Yaz ve kış ayları boyunca belirli periyotlarda yağmur suyu kanal temizliklerine devam eden Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur sularının getirdiği kum ve yapraklar nedeniyle tıkanmış kanalların neden olacağı taşkınların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Son günlerde aşırı yağışların meydana geldiği Başiskele’de yağmur sularının özellikle yerleşim alanlarında bulunan ızgara ve mazgallara getirdiği kalıntıları temizlemek için çalışma başlatan ekipler bu yöndeki çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürecek.