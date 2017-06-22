Başiskele’de yangın tatbikatı yapıldı

İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren, hizmet kalitesini daha da arttırmak için çalışan personeline yönelikte eğitim seminerleri düzenleyen, onlar için verimli bir çalışma ortamı hazırlayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz yine personelini önemsiyor. Başkan Ayaz personelin hem aile yaşantılarında hem de iş yaşantılarında hayati önem taşıyan konularda kaliteli eğitimleri almalarını sağlıyor.

Bu eğitimlerden birini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte gerçekleştiren Başiskele Belediyesi verilen eğitimin ardından tatbikat gerçekleşirdi. Tatbikatta belediye binasının yangın sirenlerinin çalmasıyla binayı terk ettiler Toplanma bölgesinde toplanan personele daha sonra müdahale edebilecekleri yangınlara karşı yangın önleme, yangın söndürücü kullanma, yangına müdahale biçimleri, yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahalenin püf noktaları uygulamalı olarak gösterildi.