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Başiskele'de yeni yollar açılmaya devam ediyor

Nüfusu her geçen gün artan Başiskele’de alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Nüfusu her geçen gün artan Başiskele'de alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Başiskele'nin en fazla nüfus alan mahallesi Barbaros Mahallesi'nde yerleşim alanlarının artması ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni sokaklar açılıyor. Son olarak Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hedeflenen program dahilinde Zancerli Sokak'ta yol açma çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Alt yapı çalışmaları kısa sürede bitirilmesi planlanan sokak, üst yapı çalışmalarının da derhal bitirilmesiyle vatandaşların hizmetine açılacak.

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