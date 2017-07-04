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04 Temmuz 2017 11:40

Başiskele’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Başiskele ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Başiskele’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor

04 Temmuz 2017 11:40


İlçede ihtiyaç duyulan yol çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki Çamlıca Caddesi’nin kadastro yolunu mevcut halinden bir kat daha büyüterek 8 metre genişliğe çıkardı.


Ana arterlerde cadde ve sokaklarda da imar planlarına göre yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapan Başiskele Belediyesi ekipleri bu yönde başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamlıyor. Tek aracın geçebildiği kadastro yollarından biri olan bin 500 metre uzunluğundaki Yuvacık Yakacık Mahallesi Çamlıca Caddesi ekiplerin yoğun çalışması neticesinde 4 metre genişlikten 8 metre genişliğe çıkartılarak yol güvenliği sağlandı. Bu güzergahtan artık iki araç rahatlıkla ve güvenle geçiş yapabilecek.




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