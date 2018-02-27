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27 Şubat 2018 12:30

Başiskele’de yol genişletme çalışmaları devem ediyor

Başisekele Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Başiskele’de yol genişletme çalışmaları devem ediyor

27 Şubat 2018 12:30


Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, düzenlediği Cuma buluşmaları, esnaf ziyaretleri ve belediyede ağırladığı vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de en kısa sürede yerine getiriyor. Yıllardır Başiskele’de ikamet eden ilçe sakinlerine ve yaşamak için Başiskele’yi tercih eden vatandaşlara güzel bir ilçe sunmayı amaçlayan Başiskele Belediyesi, cadde, sokak ve sosyal alanları bakımlı ve düzenli tutmak için tüm birimleri ile yaz-kış demeden çalışıyor.


Çalışmalar kapsamında vatandaşların talebini yerine getiren ekipler, Yeşilyurt Mahallesi Soylu ve Gözde Sokaklarda parke yol çalışması gerçekleştirirken, Seymen Mahallesi Başak, Aybatımı, Canlar, Kutay ve Başarı Sokaklarda da yol genişletme çalışması ve Aybatımı Sokak’ta beton kaplama çalışması yaptı.




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