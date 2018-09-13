Başiskele'de yol ve yeşil alan çalışmaları sürüyor

İnsanların yaşam alanlarını rahat ve sorunsuz hale getirmek, daha sağlıklı ve daha güzel bir ilçede yaşayabilmelerini sağlamak için çalışan ekipler, programlar dâhilinde yeni sokakların kaldırım ve parke yapımlarına geçiyor. Damlar Mahallesi Kocayemiş Sokak, Şenyurt Sokak'ta gerçekleştiren ekipler şimdide Palamut Sokak'ta beton yol çalışması gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollar onarılırken kullanılamaz durumda olanlar yeniden asfaltlanıyor, parke taşlarıyla veya betonla kaplanıyor.

Öte yandan Başiskele Belediyesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, mahallelerde yer alan yeşil alanlarda çim biçme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Seymen Mahallesi Bahtiyarlar Sokak üzerinde bulunan yeşil alanda ağaç diken ekipler, park alanında düzenleme çalışması yaptı, alanın etrafını ahşap çitlerle çevirerek güvenli hale getirdi.