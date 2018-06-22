Başiskele’de yol yapım çalışmaları hız kazandı

Yapılan planlamalar veya talepler doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, 2018 yılı yatırım programı içerisinde finişer ile sermeyi planladığı 32 bin sıcak asfalt için belirlenen cadde ve sokaklarda çalışma yapıyor. Yol açma, genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler ana yollar başta olmak üzere tüm yolları kullanışlı ve bakımlı tutmaya çalışıyor. Daha önceden yapılması planlanan ve İSU’nun altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle zarar gören yollar için çalışma başlatan ekipler, asfalt öncesi ön hazırlıkları tamamlanan cadde ve sokakları asfaltlıyor.

Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında Kullar Tepecik Mahallesi Hayme Ana Caddesi, Hacı Molla Sokak ve Hacı Derviş Sokağın sıcak asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler planlamaları doğrultusunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.