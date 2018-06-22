Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 12:23

Başiskele’de yol yapım çalışmaları hız kazandı

Başiskele Belediyesi ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kazandırarak, çalışmalarını Hayme Ana Caddesi, Hacı Molla Sokak ve Hacı Derviş Sokak’ta sürdürdü.

Başiskele’de yol yapım çalışmaları hız kazandı

22 Haziran 2018 12:23


Yapılan planlamalar veya talepler doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, 2018 yılı yatırım programı içerisinde finişer ile sermeyi planladığı 32 bin sıcak asfalt için belirlenen cadde ve sokaklarda çalışma yapıyor. Yol açma, genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler ana yollar başta olmak üzere tüm yolları kullanışlı ve bakımlı tutmaya çalışıyor. Daha önceden yapılması planlanan ve İSU’nun altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle zarar gören yollar için çalışma başlatan ekipler, asfalt öncesi ön hazırlıkları tamamlanan cadde ve sokakları asfaltlıyor.


Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında Kullar Tepecik Mahallesi Hayme Ana Caddesi, Hacı Molla Sokak ve Hacı Derviş Sokağın sıcak asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler planlamaları doğrultusunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
  • Cumartesi
    30°C
  • Pazar
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç