İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başiskele'de yollar rahatlıyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmaları devam ediyor.



Yerleşim alanlarının giderek arttığı Başiskele'de yeni yollar tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunuluyor. Başiskele'de birçok noktada sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollar parke taşları, beton veya sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar kapsamına Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Döngel Mahallesi Mertcan Sokak ve Körfez Mahallesi Vahit Usta Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamladı.


İlçe genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yürütülen çalışmalar kapsamında ise Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde asfalt, Sepetlipınar Mahallesi Demokratlar Caddesi ve Sanayi Caddesi'nde yol genişletme çalışması gerçekleşiyor.


Ekipler ayrıca Atakent Mahallesi Baysal Sokak ve Azra Sokak'ta asfalt çalışmalarını sürdürürken Barbaros Mahallesi Güneli, Durak, Samanlı ile Duru Sokaklarda sıcak asfaltla kaplayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.