Başiskele'de yollar rahatlıyor

Yerleşim alanlarının giderek arttığı Başiskele'de yeni yollar tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunuluyor. Başiskele'de birçok noktada sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollar parke taşları, beton veya sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar kapsamına Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Döngel Mahallesi Mertcan Sokak ve Körfez Mahallesi Vahit Usta Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamladı.

İlçe genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yürütülen çalışmalar kapsamında ise Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde asfalt, Sepetlipınar Mahallesi Demokratlar Caddesi ve Sanayi Caddesi'nde yol genişletme çalışması gerçekleşiyor.

Ekipler ayrıca Atakent Mahallesi Baysal Sokak ve Azra Sokak'ta asfalt çalışmalarını sürdürürken Barbaros Mahallesi Güneli, Durak, Samanlı ile Duru Sokaklarda sıcak asfaltla kaplayacak.