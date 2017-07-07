Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 12:22

Başiskele’de yollar yenileniyor

Başiskele Belediyesi yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Başiskele’de yollar yenileniyor

07 Temmuz 2017 12:22

Her geçen gün nüfusun arttığı Başiskele’de vatandaşların istek ve önerilerine karşılık veren ekipler her gün yeni imar yolları açıyor, mevcut yollarda düzenlemeler yapıyor.


Başiskele Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.. Bu çalışmalardan birini toplu yaşam alanlarının yoğun olduğu Fatih Mahallesi Hürler Caddesi’nde yapan ekipler taş duvar, asfalt, yaya kaldırımı ve bisiklet yolu yapımları tamamlanmasının ardından caddenin yol çizgileri çizdi. Aynı şekilde bu caddeyle kesişen Galip Erenoğlu Caddesi’nde benzer çalışmaları gerçekleştiren ekipler iki caddenin kesiştiği noktada trafiğin kontrollü şekilde akması için döner kavşak yaptı. Trafik işaretlerini monte eden ekipler bu caddenin de yol çizgilerini çizerek çalışmalarını tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!