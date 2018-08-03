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03 Ağustos 2018 17:24

Başiskele’de yollar yenileniyor

Başiskele Belediyesi’nin ilçe genelinde 28 cadde ve sokağa serdiği 17 bin ton sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle de çalışmalar sürüyor.

Başiskele’de yollar yenileniyor

03 Ağustos 2018 17:24


Başiskele Belediyesi 2018 yatırım programı kapsamında, asfalt dokusu bozulan tüm yolları onarımlarla bakımlı ve güzel bir görünüme kavuştururken ilçe genelinde asfalt serme çalışmalarına devam ediyor. Yeni yollar, bağlantı yolları ve ara sokaklar asfaltlanırken ilçenin ulaşım yükünü çeken ana yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile asfaltlanıyor. Yapılan asfaltlama çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki Kurtuluş Caddesi, Yarışalanı Caddesi’nin 600 metrelik kısmı ve Yakacık Caddesi’nin yaklaşık 700 metrelik kısmı ile Medeniyet Caddesi sıcak asfaltla kaplandı. Sıcak asfalt çalışması tamamlanan Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı, Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokak ve Seymen Mahallesi Yaldız Sokak’ta yol çizgileri de tamamlandı.


Öte yandan yolların uzun süre sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için altyapı sorunları giderilen cadde ve sokaklar Başiskele Belediyesi tarafından asfalt, parke veya betonla kaplanıyor. Halkın talepleri doğrultusunda başlatılan çalışma ile parke yolu bozulan Damlar Mahallesi’nde 4 sokak bir caddede betonla kaplanacak. Çalışmalarına Şenyurt Sokak’tan Başlayan ekipler sırasıyla Kocayemiş, Palamut, Kavak Sokak ile Hacı Raşit Caddesi’ni betonla kaplayacak.




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