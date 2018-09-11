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Başiskele'de yollarda her gün onarım yapılıyor

Başiskele Belediyesi her gün zarar gören yollarda, 30 ton sıcak asfaltla onarım yapıyor.


Başiskele'de yağmur suyu, elektrik ve doğalgaz altyapı çalışmalarında zarar gören yollarda çalışma başlatıldı. Sürücülerin ulaşım konusunda sorun yaşamamaları, mahalle sakinlerinin toz ve çamurdan etkilenmemeleri için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıpranan yolların yama ve onarımlarını sürdürüyor.


Neredeyse tüm ilçeyi kapsayan yağmur suyu altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesiklerin oluştuğu cadde ve sokaklar Başiskele Belediyesi ekiplerinin onarım çalışması ile yenileniyor. Vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için çalışmalarına devam eden ekipler çalışmalarını Kullar Yakacık Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

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