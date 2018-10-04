Başiskele'de zabıta takipte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında ülke genelinde sıkı denetimler arttı. Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri de marketlerde ürün etiketlerini ve kasada çıkan fiyatlar ile belli başlı ürünlerin, giriş tarihini izleyen günlerde satış fiyatlarını kontrol ederek usulsüz fiyat dalgalanmalarının nereden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyor.