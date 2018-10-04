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Başiskele'de zabıta takipte

Türkiye genelinde olduğu gibi Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşların fiyat dalgalanmaları nedeniyle yoğun şikayetlerin artması üzerine denetimleri sıklaştırdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında ülke genelinde sıkı denetimler arttı. Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri de marketlerde ürün etiketlerini ve kasada çıkan fiyatlar ile belli başlı ürünlerin, giriş tarihini izleyen günlerde satış fiyatlarını kontrol ederek usulsüz fiyat dalgalanmalarının nereden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyor.

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