Başiskele'den okullara geri dönüşüm eğitimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Sıfır Atık Projesi,Başiskele Belediyesi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu'nda okul öğretmenleri ve site yöneticilerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Kocaeli genelinde yaygınlaşmaya başladı. “Sıfır Atık” projesi israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsıyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Çevre Kulübü öğrencileriyle birlikte ilçede bulunan 60 okulda sınıfları tek tek gezerek hem aileleri hem öğrencileri bilgilendiriyor, koridorlara renklerle belirlenmiş cam, plastik, kağıt ve metal atıkların atılacağı geri dönüşüm kutuları bırakıyor.