Başiskeleli minikler üniversiteli oldu

Kocaeli'nde bir ilke imza atan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın hayata geçirdiği Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kocaeli'nde ilk olarak Başiskele Şehit Ekrem Mahallesi'nde hayata geçen proje ile öğrencilerin yeteneklerine uygun alanlarda eğitim desteği almaları sağlanıyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde 2019 Haziran ayı sonuna kadar devam edecek eğitimler kesin kayıtları yapılan 240 özel yetenekli öğrenci ile başladı. Öğrenciler okul dışı serbest zamanları olan cumartesi ve pazar günleri de eğitime katılıyor.