Başiskele’nin 8. Semt Konağı açıldı

Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni Tepecik Mahallesi’nde açtı.

Başiskele’de Mahalle halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu, eğitimden sağlığa çeşitli kültürel etkinliklere kadar pek çok hizmet verildiği semt konaklarından bir yenisinin yapımı daha tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Ev hanımlarına yönelik düzenlenen meslek ve sanat kurslarının yanı sıra gençlere, çocuklara ve emeklilere yönelik hizmetlerde verildiği konaklardan 8.’si Tepecik Mahallesi’nde açıldı. 2 bin 300 metrekarelik alan içerisine yapılan konağın açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti MKYK üyesi Zeki Aygün, AK Parti İl ve ilçe yöneticileri, Tepecik Mahallesi Muhtarı Ali Özkanlı, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, mahalle muhtarları, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul ve vatandaşlar katıldı.

Tepecik Mahallesi Cami İmam Hatibi Recep Çelik’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda söz alan Mahalle Muhtarı Ali Özkanlı, proje için Başkan Ayaz’a teşekkür etti. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise, “Burada yaşayan halkımıza daha güzel ortamlarda düğünlerini, nişanlarını, cemiyetlerini yapsınlar diye bu eseri kazandırdık. Öncelikle bize bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Tek taştan duvar olmaz. Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu eserler bize güç veriyor, komşularımızın mutluluğunu ve çocuklarımızın yüzündeki enerjiyi gördüğümüz zaman daha fazla çalışmaya, gayret göstermeye kendi kendimize söz veriyoruz. Tepecik Köyümüzde olduğu gibi diğer köylerimizin her birinde semt konaklarımızı, camilerimizi, yollarımızı altyapımızı, Başiskelemizin merkezinde ne varsa bu köylerimizin her birisinde aynısı olmaya devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. İyi ki varlar her birine teşekkür ediyorum. Semt konağımız hayırlı olsun” dedi.

Ayaz’ın ardından konuşan ve yapılan yatırımlardan bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu de, “Dedik ki Avrupa’nın köylerinden daha güzel olacak bizim köylerimiz. Avrupa’nın köylerinden daha güzel bizim Tepecik, Serindere, Camidüzü, Servetiye ve Aksığın Köyümüz. Daha da güzel olacak inşallah. Allaha şükür Türkiye’nin bir şansı Cumhurbaşkanımız. Halkını, ülkesini, bayrağını çok seviyor. Gecesini gündüzüne katarak bu milletin önüne geçti. Arslanlar gibi, Fatihler gibi, Yavuzlar gibi yürümeye devam ediyor. Allah ömrüne bereket versin ve bu milletin önünde olsun. Bizler Recep Tayyip Erdoğanlar yetiştireceğiz. Onun gibi ülkesine sevdalı, çalışkan, dürüst, cesur, üretken gençleri yetiştirmek bizim, hepimizin görevi. Başta Muhtarımıza, özellikle Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semt konağımızın Tepecik ve çevre halkımıza, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul’un duasıyla yapılan açılış sonrasında protokol ve vatandaşlar semt konağını gezdi. Açılışta katılanlara çeşitli ikramlarda bulunulan Tepecik Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezinde voleybol ve futbol sahası, muhtarlık odası, düğün salonu, çay ocağı, eğitim salonu, oyun salonu, bilgisayar odası ve misafirhane bulunuyor.