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04 Temmuz 2017 11:52

Başiskele’nin ilk özel yetenekli öğrencileri

2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde özel yetenekli öğrencilere eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlayacak olan Başiskele Çocuk Üniversitesi, Yaz Okulu ile eğitimlere başladı.

Başiskele’nin ilk özel yetenekli öğrencileri

04 Temmuz 2017 11:52


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kocaeli’de yine bir ilki gerçekleştirerek Kocaeli Üniversitesi’nin ortaklığı ve Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Başiskele’ye Yeni Neslin Üniversitesi olan Çocuk Üniversitesi’ni kazandırmıştı. Şehitekrem Mahallesi’nde açılışı yapılan Bilim, Teknoloji, Deney ve Eğitim Merkezi’nde eğitimler yaz okulu ile başladı.


Hafta içi her gün 25 iş günü sürecek olan eğitimler Ebru, Resim, Akıl Oyunları, Eskrim, Masa Tenisi, Okçuluk olarak belirlendi. Kampüs dışı etkinlik günleri olan Çarşamba günleri öğrencileri kültür ve eğlence amaçlı özel geziler bekliyor. Eğitimler sabahçı ve öğlenci grup olmak üzere 2 ayrı grup olarak yapılıyor. Kampüste Başiskele’nin şanslı özel yetenekli çocuklarına, yeteneklerine göre ücretsiz eğitim desteği veriliyor. İlk gün sabahçı ve öğlenci olarak çocuk üniversitesi’ne gelen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Çocuklar kadar ailelerinde heyecanlı oldukları gözlerden kaçmazken çocuğunun geleceği için ikametini Başiskele’ye aldıranlar bile var. Yaz okulunda eğitimler 5 Ağustos günü sona erecek.




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