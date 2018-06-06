Başiskele’nin üst yapı çalışmaları hız kesmiyor

Başiskele Belediyesi ekipleri güzel hava şartları nedeniyle alt ve üstyapı hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar Ramazan ayı olmasına rağmen yüksek tempoda sürdürülüyor.

Bu kapsamda Başiskele’de kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler planladıkları yolları parke taşlarıyla kaplıyor. Körfez Mahallesi’nde de ihtiyaç duyulan 10 sokağın yaya kaldırımlarını yapmak için çalışmalarına Ala Sokaktan başlayan ekipler ayrıca hızlı yapılaşma ve nüfus artışının olduğu Yeşilyurt Mahallesi İrem, Hülya, Damla, Şirinler, Kalite ile Gayret Sokağın bir kısmını parke taşlarıyla kaplamak için hazırlık yapıyor. İhtiyaç duyulan cadde ve sokakları yenilemek için parke yol ve kaldırım çalışmalarına ağırlık veren ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.