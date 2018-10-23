Başiskele'nin yeni kapalı pazarı

KOCAELİ (İHA) – Başiskele Belediyesi, en yoğun nüfuslu bölgelerden olan Barbaros Mahallesi'ne modern kapalı pazar yerleri kazandırıyor.

Başiskele'de çadırlar altında zor koşullarda çalışan Pazar esnafını ve yağmur altında alışverişte zorluk çeken vatandaşların yaşadığı zorluklar, inşa edilen kapalı pazar alanları ile ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, kapalı Pazar alanlarına bir yenisini de Barbaros Mahallesi'nde inşa ediyor.

Rekreasyon alanı ile birlikte 13 bin 270 m2 alanda yapımı devam eden Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarının kullanım alanı 2 bin 640 m2 olacak. İdari bina ve sosyal tesis, mescit, Bay Bayan engelli wc. Zabıta odası, çay ocağı, çocuk oyun parkı, dinlenme ve oturma alanları ile 124 araçlık otopark bulunacak kapalı semt pazarının çelik yapısı tamamlanandı, çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Öte yandan Başiskele Belediyesi ekipleri, 2018 yılı yatırım programı kapsamında ilçede asfalt yapılması gereken sokaklarda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kılıçarslan Mahallesi Nüshetiye Caddesi 2 bin ton sıcak asfaltla kaplandı. Ayrıca Ovacık Mahallesi Hacıoğlu Sokak 450 ton, Damlar Mahallesi Üstad sokak ve Şeyh Edebali Caddesi'de 700 ton sıcak asfaltla kaplandı.