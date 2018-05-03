Başiskele’ye 3 tesis daha yapılıyor

Başiskele Belediyesi yaygınlaştırdığı ücretsiz spor merkezleri ile halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlıyor. Erkeklere ve bayanlara özel ayrı olarak hizmete sunulan sosyal yaşam gençlik ve spor merkezleri üyelerin gelişimlerinin, ruh ve beden sağlıklarını ve sosyal değerlerini arttırıyor. Modern tesislerde spor salanlarından, soyunma odalarına duş ve lavabolar ile kuaför ve çocuk oyun alanlarına kadar ihtiyaç duyulan her şey bulunuyor. Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokak, Yeşilyurt Mahallesi Zeytin Sokak ve Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak’ta 3 yeni spor tesisi yapıyor.

Erkeklere yönelik yapımına Yaylacık Mahallesi’nde başlanan Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi 270 metrekare alandan oluşuyor. Spor aletleri bulunacağı binada ayrıca emekliler için de bir bölüm bulunacak. Yeşilyurt Mahallesi’nde bayanlara yönelik yapımına başlanan spor merkezi ise 3 kat, 510 metrekare alandan oluşuyor. Fitness, pilates ve aerobik egzersizlerinin yapılacağı bayan spor merkezinde ayrıca kuaför, diyetisyen kafeterya ve çocuk odası da bulunacak. Yine erkeklere yönelik Karadenizliler Mahallesi’nde yapımına başlanan Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi 250 metrekare alandan oluşuyor.