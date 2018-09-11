Başiskele'ye 4 yeni eğitim ve spor tesisi

Başiskele'de 4 yeni tesis eğitim ve spor merkezi olmak için hazırlanıyor.

Birçok yatırımı tamamlayarak halkının hizmetine sunan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz verdiği sözleri yerine getiriyor. Halkın ayak bastığı her noktadan gelen taleplerin değerlendirildiği Başiskele Belediyesi'nde, planlamalar doğrultusunda öncelikli mahallelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Temel belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da planlanan projeleri hayata geçiyor. Bu kapsamında önümüzdeki günlerde hem bayanlara hem erkeklere yönelik açılması planlanan 4 eğitim ve spor merkezinde çalışmalar tamamlanmak üzere.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Erkeklere yönelik yapılan gençlik ve spor merkezi 16 Eylül Pazar Günü saat 17:00'de açılacak. Ardından bu açılışları yine Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen bayanlara yönelik Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi, Yeniköy Merkez Mahallesi Azize Hatun Bayan Spor Merkezi ile Sepetlipınar Mahallesi Bayan Spor Merkezi takip edecek.