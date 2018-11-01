Başiskele'ye yeni parklar yapılıyor

Başiskele 'de görsel açıdan zengin, birçok fonksiyonu bir arada barındıran, farklı kullanıcı gruplarına hitap eden, çevrenin doğal yapısı ile uyum içerisinde olan yeni park ve sosyal alanlar mahallelerdeki yerini alıyor.

Başiskele ilçesinde mevcut oyun gurupları tadilattan geçirilirken, bir yandan da klasik parkların yerine modern ve fonksiyonel oyun gruplarının kurulum çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çocukların fazla enerjilerinin kabul edilebilir bir şekilde harcaması, yeteneklerinin keşfedilmesi, çocuğun öz güven ve gücünün kontrol edebilmesi, bedensel, psikolojik vb. gelişimleri açısından büyük önem taşıyan modern ve güvenli parkların sayısı Başiskele ‘de artarken ailelerinde vakit geçirmelerine olanak sağlayan çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Yaptığı hizmetler ve örnek projelerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da birçok çalışmaya imza atan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz bir taraftan ailelerin ve çocukların en çok tercih ettiği parkların güvenilir, temiz olması için çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da yenilerini eklemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında parklara oyun grupları, dış mekan, spor aletleri, oturma bankları ve fonksiyonel kullanımı yeni oyun grupları monte ediliyor. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.