Başkan aday adayı Gençoğlu: "Artık zamanı geldi, İzmit'e hizmet etmek istiyorum"

İzmit Belediye Başkanı aday adayı Mustafa Gençoğlu, "Ben İzmit'te doğdum, İzmit'te büyüdüm ve artık İzmit'e hizmet etmek istiyorum, zamanı geldi" dedi.

İzmit Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu AK Parti Genel Merkezi'nde yapan Mustafa Gençoğlu, önce aday ardından da başkan olduğu takdirde İzmit için hazırladığı bir çok projesinin olduğunu söyledi. Geçtiğimiz dönemlerde İzmit Belediye Başkanlığı yapan Necati Gençoğlu'nun oğlu olan Mustafa Gençoğlu, partinin kendisine görev verdiği takdirde görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için durmadan çalışacağını ifade etti.

Aday adayı Gençoğlu, "Ben İzmit'te doğdum, büyüdüm, İzmit'in havasını soluyor, suyunu içiyorum ve artık İzmit'e hizmet etmek istiyorum, artık zamanı geldi. Bu benim ikinci aday adaylığı başvurum. 2009 yılında da başvurmuştum. O zaman Nevzat Doğan ile karşı karşıya gelmiştik. Nevzat Doğan benim çocukluk arkadaşımdır. Ancak rahmetli babam ve teşkilatlar o dönem onun lehine çekilmemi istedi. Ben de çekildim. Ben siyasette bir yerde olayım diye aday adayı olmadım. Dostlarımın, arkadaşlarımın, çevremin teveccühü ile bu yarışa girdim. 50 küsur yıldır bu topraklardayım. Tanınma sorunum olduğunu da düşünmüyorum. Müteahhitlik yapıyorum. Bugüne kadar devletten ya da belediyelerden beş kuruşluk iş almadım. Büyük müteahhitlerle çalışıyorum. İşlerim daha çok İzmit'in dışında. Ankara'da da ofisim var" dedi.

Kocaelispor'da da 7 dönem yöneticilik yapan Gençoğlu, siyasette önemli tecrübelerinin olduğunu söyleyerek, "Beni spor camiası yakından tanır. Çünkü Kocaelispor'da 7 dönem yöneticilik yaptım. Amatör spor kulüplerinde yöneticilik, başkanlık görevlerim oldu. Erzincanspor Kulübünün iki dönem başkanlığını yaptım. İstanbul Çengelköyspor Kulübünde genel kaptanlık yaptım. Ben başkan olursam Kocaelispor'u ihya ederim. Kulübün nasıl düzlüğe çıkarılması gerektiğini iyi biliyorum. Bunu da yaparım. Siyasette de önemli tecrübelerim oldu. 8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal'ın 1993 yılında kurduğu Yeni Parti'de Genel İdare Kurulu, Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu, Kurucu İl Başkanlığı, Gençlik Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttüm" diye konuştu.

Mustafa Gençoğlu konuşmasını şöyle tamamladı; "Biz köken olarak Erzincanlıyız. Anne tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile akrabayız. 6 yıldır kısa adı ERSİAD olan Erzincan Sanayi ve İşadamları Derneğinin Kocaeli Şube başkanlığını yürütmekteyim. Belediyecilik kimileri için zor olabilir. Ama ben zoru severim. Bugüne kadar hep zorluklarla uğraştım. Zorluklardan, işlerden asla kaçmam. Partim bana görev verirse en iyi şekilde yerine getirmek isterim. Evliyim, 23 ve 29 yaşlarında iki çocuğum var."