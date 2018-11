Başkan Ayaz Başiskele halkını dinliyor

Başiskele'yi daha yaşanabilir kılmak, gelecek nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, genç yaşlı, kadın erkek, her kesim ile istişarelerini sürdürüyor. Başkan Ayaz yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak, Başiskele'nin gelişiminde ve değişiminde ortak çözümde buluşmak anlayışıyla ve sosyal belediyecilik bilinciyle komşularıyla buluşmaya devam ediyor. Geçen ay Başiskele Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilke imza atarak tesislerinin açılışını yaptığı, Kullar Spor Kulübü Gençlik Eğitim Spor ve Kamp Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Ayaz Kullar Spor Başkanı Fahri Altıntaş ve yönetimi tarafından karşılandı. Komşularıyla her zaman her yerde bir araya gelen, onlarla sohbet eden, istek ve taleplerini çözüme kavuşturan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ayrıca bayan komşularıyla da istişare toplantılarını sürdürüyor. Başkan Ayaz, son olarak Kullar Yakacık Mahallesi'nde bayan komşularına misafir oldu.

“Yaşamasını Bilenlere Aşk ile Başiskele” sloganıyla hizmetlerini sürdüren ve Başiskele'yi daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için yoğun mesai harcayan Başkan Hüseyin Ayaz, komşularıyla buluşmayı sürdürecek.