Başkan Ayaz, “Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi”

Kocaeli (İHA) – Yeşilyurt Mahallesi'nde bayanlara yönelik spor merkezi açılışında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Başiskele'nin insanına, çoluğuna çocuğuna, yaşlısına, dağına taşına olan aşkımızın, sevgimizin, sevdamızın hikayesi, bu eserler” dedi.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde hizmete açtığı ücretsiz spor merkezleri ile sağlıklı yaşama destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürmek isteyen herkese açık olan kapalı spor merkezleri mahalle mahalle yaygınlaşıyor. Modern ve temiz bir ortamda verilen spor eğitimlerine katılmak isteyenlerin sayısı da her geçen gün katlanarak artıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen spor salonlarından biri de Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Bayanlara yönelik olan Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an- ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk olarak konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Oturarak başarı elde edilemeyeceğini belirterek çalışmaya, üretmeye ve eser bırakmaya devam edeceğiz dedi. Bu bir aşk hikâyesidir diyen Başkan Ayaz 9 yıllık süre içerinde Başiskele'nin insanına, çoluğuna çocuğuna, yaşlısına, dağına taşına olan aşkımızın, sevgimizin, sevdamızın hikayesi, bu eserler. Sevmiyorsanız, dert edinmiyorsanız, aşık değilseniz, koşturmazsanız, takip etmezseniz ortaya çıkmıyor. Biz çalışmaya, üretmeye gece gündüz çalışmaya eserler bırakmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt Mahallemiz bu güne kadar 22 milyon 700 bin liralık yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Bugünümüz dünden, yarınımız bugünden daha iyi olacak. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, kazanacağız ve daha varlıklı hale geleceğiz, onurlu bir hayat yaşayacağız. Herkes kendi görevini en güzel şekilde yapacak. İşte burada da Başiskele Belediyemiz ve Büyükşehir belediyemiz yerel hizmetleri her geçen gün daha sağlıklı hale getirmek, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bizler sizler için varız, sizin adınıza hizmetler yapıyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Çalışınca oluyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Mahallesi Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi İlçe Müftüsü Abdül Samet Erkul'un yaptırdığı dua ile açıldı.