Başkan Ayaz, çalışmaları yerinde inceledi

Modern yaşam alanlarıyla dikkat çeken Başiskele’de Belediyenin yatırım çalışmaları devam ediyor. Yol çalışmaları, park ve bahçe çalışmaları ile temizlik hizmetlerinin aksamadan sürdüğü ilçede ailelerin tüm fertlerine hitap eden sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle mahalle halkı, özellikle gençler arasında kaynaşmalar yaşanıyor, yeni dostluklar kuruluyor. İdarecileri, meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalışan ve bunun neticesinde en kalıcı hizmetlere imza atan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, çalışmaları yerinde inceledi.

Her zaman vatandaşları olduğu gibi personeliyle de sahada bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ekiplerin hal ve hatırlarını sorarak çalışmaları da yakından takip ediyor. Belediye bünyesinde hizmet verecek yeni tesislerde yapılan çalışmaları incelemek için sahada olan Başkan Ayaz gün içerisinde Yeşilyurt Mahallesi Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi ile erkekler için yapılan sosyal yaşam gençlik ve spor merkezindeki çalışmaları takip etti.