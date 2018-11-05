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Başkan Ayaz çalışmaları yerinde inceledi

Başiskele Belediye başkanı Hüseyin Ayaz, mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelerken, vatandaşların da görüş ve şikayetlerini dinledi.


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, alt ve üst yapıya yönelik hizmetleri ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Hüseyin Ayaz, mahallelerde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Yeniköy Merkez Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmalarını Fen İşleri Müdürü Zehra Batmaz ile beraber inceledi. Yeniköy Merkez Mahallesi Mehlika Sokak ve Tuna Sokak'ta da incelemelerde bulunan Başkan Hüseyin Ayaz, sokaklara kaldırım yapılması konusunda Fen İşleri Müdürü'ne talimat verdi.


Başkan Ayaz incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, ilçemizin dört bir yanında çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için, onların istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam veriyoruz. İlçemizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı gece gündüz, yaz kış demeden sürdürüyoruz. Bugünü değil geleceği düşünerek; uzun ömürlü çalışmalar yapıyoruz" dedi.


Başkan Hüseyin Ayaz, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde incelerken karşılaştığı vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek sorun ve şikayetlerini dinledi.

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