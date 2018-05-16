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16 Mayıs 2018 15:20

Başkan Ayaz, doktorlar ile bir araya geldi

Toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelmeyi sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, doktorlar ile bir araya geldi.

Başkan Ayaz, doktorlar ile bir araya geldi

16 Mayıs 2018 15:20


Başiskele Belediyesi Hüseyin Ayaz, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ayaz, bu kez Başiskele’de görev yapan doktorlarla buluştu. Başiskele Belediyesi tarafından organize edilen programa Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Münevver Gonca Set ile aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde mesleklerini icra eden doktorlarla bir araya geldi.


Başiskele’de yürütülen sağlık hizmetlerinin ve çalışmalarının konuşulduğu toplantıda Başkan Ayaz, belediyenin sağlık merkezlerinde yapılan ve yeni yapılacak olan hizmetleri anlattı.


Başkan Ayaz, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz,ilçemizde sağlığa çok değer veriyoruz. 7 Yıldızlı Kent Başiskelemizin sağlıkta yıldız olması için spor merkezleri yapıyor, spor ile sağlıklı yaşamı destekliyoruz. Her kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyumlu çalıştığımız gibi İlçe Sağlık Müdürmüz ile de uyumlu ve koordineli bir şekilde birlikte çalışıyoruz” dedi.




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