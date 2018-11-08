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Başkan Ayaz, eğitim istişarelerini sürdürüyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve ilçe sınırlarındaki okulların eksiklerini gidermek için okullara yaptığı ziyareti sürdürüyor.



Başiskele Belediyesi Başkanı Hüseyin Ayaz, Yuvacık Aydınkent İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okul müdürü, müdür yardımcıları ve Okul Aile Birliği Yönetimi ile istişare toplantısında bulundu. Ziyarette "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha iyi eğitim almalarına olanak sağlamalıyız” diyen Başkan Ayaz, belediye olarak okulların fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal ve kültürel programlarla çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduklarını ifade etti.

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