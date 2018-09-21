İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ayaz eğitimcilerle bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla 7 Yıldızlı Kent Başiskele’de görev alan eğitimciler ile bir araya geldi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla 7 Yıldızlı Kent Başiskele'de görev alan eğitimciler ile bir araya geldi.


Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, şube müdürleri ve Başiskele ilçesinde görev alan özel ve devlet okulları müdürleriyle özel bir restoranda istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Hüseyin Ayaz, eğitime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Toplantı Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya'nın teşekkür konuşmasıyla başladı. Cemil Akkaya, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasında “Öncelikle bizi böyle güzel bir ortamda bir araya getirdiği için Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının amacı istişaredir. Güzel bir istişare toplantısı olacağını ümit ediyoruz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına geçtiğimiz Pazartesi günü tüm kurumlarımızda başladık. Bir hafta öncesinde de oryantasyon eğitimlerine başlamıştık. Okullarımızın eksikleri ve gedikleri sizler sayesinde gideriliyor. Bu noktada size çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde okullarımızdaki kaliteyi daha da arttıracağız. Başiskele olarak eğitimde iyi bir düzeydeyiz. Bunda eğitimci arkadaşlarımızın çok büyük önemi var.” dedi.


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, zaman zaman okul aile birliğinin düzenlemiş organizasyonlarda ilçe sınırları içindeki okulların müdürleri ve öğretmenleri ile bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.