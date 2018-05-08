Başkan Ayaz, ilçede faaliyet gösteren okulları ziyaret etti

Eğitim-öğretime ve çocuklara büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ilçedeki eğitim kurumlarına yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Bu kapsamda Ayaz son olarak Vali İhsan Dede İlkokulu, Vezirçiftliği Ortaokulu ve Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Vali İhsan Dede İlkokulu ve Vezirçiftliği Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Hüseyin Ayaz, burada okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Okulun genel durumu ile ilgili okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgi alan Başkan Ayaz, öğrenciler ile de sohbet etti. Başkan Ayaz burada öğretmenlerle yaptıkları istişareler sonucu, onların fikir ve önerilerinin kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.

Başkan Ayaz, daha sonra Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçti. Burada da okul idarecileri tarafından kapıda karşılandı. Başkan Hüseyin Ayaz, okulun konferans salonunda, öğretmenlere ve bu sene mezun olacak 12. sınıf öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı. Başkan Ayaz burada mezun olacak öğrencilere dijital yıllık sözü verdi.

Seminerin ardından Lise Müdürü Selman Utkan tarafından Başkan Ayaz’a teşekkür plaketi verildi.

Ziyaret ettiği okullarda sınıfları da gezmeyi ihmal etmeyen Başkan Hüseyin Ayaz, öğrenciler ile sohbet etti, onların istek ve taleplerini dinledi. Ayrıca Başkan Ayaz, uygulamalı elektrik ve elektronik derslerinin anlatıldığı sınıfta, öğretmen ve öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.