Başkan Ayaz muhtarlarla buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bir otelde ‘Muhtarlar Günü' dolayısıyla mahalle muhtarlarını ağırlayarak, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, başkan yardımcıları, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve mahalle muhtarları katıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yaptığı konuşmada Muhtarlar Gününü tebrik ederek şunları söyledi, “Siz değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Nice böyle güzel günlere, sağlık ve huzur içinde beraber girmeyi temenni ediyorum. 10 yıllık başkanlık sürecinde hiçbir muhtar arkadaşımızla sorun yaşamadık. Hiçbir muhtar arkadaşımızı yok kabul etmedik. Hiç birisinin söylemini, isteğini hafife almadık. Gücümüz nispetinde, imkânlar elverdiğince hepinize yardımcı olmaya çalıştık. İnanın zor şartlardan geçerek, Yarın nasıl olacak diyerek uyumadığımız gecelerden geçerek hamdolsun bugünlere geldik Allah'a çok şükür. Bu çalışma ahenkimiz içerisinde Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere, siz değerli muhtar arkadaşlarımla uyum içerisinde olduk” dedi.