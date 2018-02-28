Başkan Ayaz, üç okulu ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ilçede düzenlediği okul gezilerine devam ediyor. Kalkınma alanında en büyük etkenin eğitim olduğunu vurgulayan Başkan Ayaz, bu kapsamda Kullar Mahallesi’nde üç okulu ziyaret etti. Ayaz sırasıyla Hacı Mustafa Özsoy İlkokulu ve Ortaokulu, Kullar İlkokulu ve Ortaokulu ve son olarak Kullar Kartonsan İlkokulu ve Ortaokuluna ziyaretlerde bulundu.

Başiskele Belediyesi tarafından Eğitim alanında öğrenci ve öğretmenlere birçok kolaylık sağlanıyor. Öğrencilerin okuldaki başarılarını arttırabilmek adına ‘e-eğitim’ projesi düzenlendi. Öğretmenlerin uluşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için bisiklet ve çeşitli araçlar verildi. Ayrıca Başiskele Belediyesi tarafından açılan semt kurslarında ve gençlik merkezlerinde 7’den 70’e tüm vatandaşlar eğitim görüyor.